Средства ПВО РФ сбили беспилотники над Белгородской областью
15:12 14.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили беспилотники (БПЛА) над Белгородской областью, пытавшиеся атаковать объекты на территории России, сообщили журналистам в Минобороны (МО) РФ.
«14 августа около 12:15 мск и 12:45 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО БПЛА обнаружены и уничтожены над территорией Белгородской области», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что пострадавших и разрушений нет.
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