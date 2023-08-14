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НОВОСТИ

Средства ПВО РФ сбили беспилотники над Белгородской областью

15:12 14.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили беспилотники (БПЛА) над Белгородской областью, пытавшиеся атаковать объекты на территории России, сообщили журналистам в Минобороны (МО) РФ.

«14 августа около 12:15 мск и 12:45 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО БПЛА обнаружены и уничтожены над территорией Белгородской области», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что пострадавших и разрушений нет.

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