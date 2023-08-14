Аэропорт Донецка планируют восстановить в ближайшие пять лет

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аэропорт Донецка, сильно поврежденный в ходе боевых действий, планируется восстановить в ближайшие пять лет. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

«После прекращения спецоперации мы, соответственно, тоже приведем аэропорт [Донецка] в порядок. Он сильно поврежден, но в планах наших, где-то в ближайшей пятилетке, точно восстанавливать», — сказал он.