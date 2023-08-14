Сотрудничество между армиями Китая и РФ нацелено на защиту справедливости в мире — МО КНР

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайско-российское межармейское сотрудничество нацелено на защиту равноправного и справедливого миропорядка. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

«Необходимо отметить, что Китай и РФ осуществляют друг с другом открытое и прозрачное сотрудничество, нацеленное на защиту равноправия и справедливости на международной арене», — приводятся на странице оборонного ведомства в социальной сети WeChat слова У Цяня, который прокомментировал регулярное совместное патрулирование с участием ВС двух стран.