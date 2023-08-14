Сотрудничество между армиями Китая и РФ нацелено на защиту справедливости в мире — МО КНР
16:12 14.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайско-российское межармейское сотрудничество нацелено на защиту равноправного и справедливого миропорядка. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.
«Необходимо отметить, что Китай и РФ осуществляют друг с другом открытое и прозрачное сотрудничество, нацеленное на защиту равноправия и справедливости на международной арене», — приводятся на странице оборонного ведомства в социальной сети WeChat слова У Цяня, который прокомментировал регулярное совместное патрулирование с участием ВС двух стран.
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