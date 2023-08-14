«Михаил Сомов» вышел от Земли Франца-Иосифа в Архангельск

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» вышло от архипелага Земля Франца-Иосифа в Архангельск, сообщил ТАСС руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Ершов.

«Сомов» вышел от Земли Франца-Иосифа», — сказал он.

Судно село на мель 24 июля между островами Комсомольскими и Землей Вильчека Земли Франца-Иосифа, сошло с мели 8 августа. Участников экспедиции с «Сомова» пересадили на судно «Профессор Молчанов», оно доставит их в Архангельск.