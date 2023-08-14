«Михаил Сомов» вышел от Земли Франца-Иосифа в Архангельск
16:32 14.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» вышло от архипелага Земля Франца-Иосифа в Архангельск, сообщил ТАСС руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Ершов.
«Сомов» вышел от Земли Франца-Иосифа», — сказал он.
Судно село на мель 24 июля между островами Комсомольскими и Землей Вильчека Земли Франца-Иосифа, сошло с мели 8 августа. Участников экспедиции с «Сомова» пересадили на судно «Профессор Молчанов», оно доставит их в Архангельск.
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