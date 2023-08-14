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ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по местам производства безэкипажных катеров ВСУ

17:00 14.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции в ночь на 14 августа нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), все цели поражены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — отметил он.

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