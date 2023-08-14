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НОВОСТИ

Большинство британцев поддерживают повторный референдум по Brexit в течение 10 лет — опрос

17:12 14.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ольшинство граждан Великобритании поддерживают идею проведения нового референдума по поводу членства страны в ЕС в ближайшие десять лет. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который был проведен 8–9 августа компанией YouGov («Ю-гав»).

46% респондентов полагают, что граждане должны вновь высказаться по этой теме в течение десятилетия. Обратной точки зрения придерживаются 36% опрошенных, которые считают, что население уже высказалось в 2016 году. Тогда большинство поддержало «развод» с Брюсселем.

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