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У парламента в Стокгольме прошла акция, в ходе которой подожгли Коран

17:40 14.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разрешенная столичной полицией акция прошла неподалеку от здания парламента в Стокгольме. Ее организаторы — мигранты из Ирака Салван Момика и Салван Наджем, в отношении которых уже возбуждено уголовное дело по факту разжигания вражды из-за проведенных ранее подобных манифестаций, — подожгли несколько страниц Корана, передает корреспондент ТАСС с места событий.

На площади Минтторгет собралось около 60 человек, 20 из которых — журналисты. Момика и Наджем пинали экземпляр священной книги, наступали на нее, затем подожгли страницы. Стоявшие рядом у заграждения мусульмане громко протестовали против подобной акции. Один из них крикнул: «Жечь книги — это не демократия!»

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