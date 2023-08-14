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Рейсовому лайнеру турецкой авиакомпании пришлось пролететь над Украиной - СМИ

19:10 14.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет турецкой авиакомпании BBN Airlines, совершая рейс из Осло в Анталью, пролетел над территорией Украины. Об этом сообщается на сайте телеканала NRK.

С начала проведения специальной военной операции пассажирские самолеты облетают воздушное пространство Украины.

По информации телеканала, инцидент произошел в июле этого года. Самолет, совершавший рейс из Осло в Анталью, из-за погодных условий был вынужден лететь над территорией Украины. Сервис Flightradar24 подтвердил факт пролета над украинской территорией, отмечает NRK.

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