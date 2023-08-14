Один из районов Курской области обстреливается со стороны Украины целый день - губернатор
19:25 14.08.2023 Источник: Интерфакс
"Сегодня Глушковский район весь день был под обстрелом со стороны Украины. Прилеты зафиксированы в Тёткино, Алексевке и Волфино. К счастью, обошлось без пострадавших, жилые дома не повреждены", - написал Старовойт в своем телеграм-канале в понедельник.
По его словам, в результате обстрелов в селе Волфино нарушено электроснабжение. Население подключено по временной схеме от дизель-генератора.
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