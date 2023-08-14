Маск и Рамасвами отметили, что США дают деньги Украине, а жители Гавайев остаются без жилья

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация, когда американские налогоплательщики фактически содержат украинских чиновников, а пострадавшие от пожара жители Гавайев остаются без жилья, является позором. Такое мнение высказал претендент на пост президента США от Республиканской партии предприниматель Вивек Рамасвами, с ним согласился владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.

«Это позор, что американские налогоплательщики буквально платят жалованье представителям украинских властей, но наши собственные граждане на Мауи предоставлены самим себе после пожаров, которые уничтожили 2,2 тыс. зданий. Это еще один пример политики, при которой Америка оказывается на последнем месте», — написал Рамасвами в социальной сети X («икс», ранее Twitter). «Совершенно верно», — согласился с ним в комментариях Маск.