Маск и Рамасвами отметили, что США дают деньги Украине, а жители Гавайев остаются без жилья
20:50 14.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Это позор, что американские налогоплательщики буквально платят жалованье представителям украинских властей, но наши собственные граждане на Мауи предоставлены самим себе после пожаров, которые уничтожили 2,2 тыс. зданий. Это еще один пример политики, при которой Америка оказывается на последнем месте», — написал Рамасвами в социальной сети X («икс», ранее Twitter). «Совершенно верно», — согласился с ним в комментариях Маск.
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