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Банка России: В ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться

20:20 14.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в России в ближайшие месяцы продолжит повышаться, по итогам года составит 5-6,5%, следует из материалов Банка России.

«По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться. Это будет связано с нарастанием ценового давления и выходом из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года. Согласно прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0-6,5% в 2023 г., вернется к 4% в 2024 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — отмечает ЦБ.

По данным регулятора, в среднем за последние три месяца потребительские цены росли темпом 0,61% месяц к месяцу, что в годовом выражении соответствует 7,6%.

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