Банка России: В ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться
20:20 14.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться. Это будет связано с нарастанием ценового давления и выходом из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года. Согласно прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0-6,5% в 2023 г., вернется к 4% в 2024 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — отмечает ЦБ.
По данным регулятора, в среднем за последние три месяца потребительские цены росли темпом 0,61% месяц к месяцу, что в годовом выражении соответствует 7,6%.
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