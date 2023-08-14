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В Махачкале на автозаправке произошел взрыв. Пять человек погибли

23:25 14.08.2023 Источник: Интерфакс

Сотрудники газовых служб перекрыли подачу газа в микрорайоне, где горит заправка в Махачкале, сообщает администрация города. "На месте происшествия работают сотрудники газовых служб. Во избежание возгорания газоснабжение в микрорайоне прекращено", - говорится в сообщении.

Ранее в администрации Махачкалы сообщили, что пожар вспыхнул вечером в понедельник после взрыва в здании автосервиса в районе торгового центра "Глобус" в Махачкале.

Как сообщал глава Дагестана Сергей Меликов взрыв произошел на одной из автозаправок на выезде из Махачкалы.

Пламенем охвачено 500 кв. метров территории в районе автозаправки, пожару присвоен повышенный ранг опасности. Позднее администрация города предупредила о риске возникновения повторных взрывов. По последним данным, в результате происшествия погибли 5 человек, еще 10 пострадали.

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