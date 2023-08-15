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НОВОСТИ

Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 27

09:00 15.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество погибших выросло до 27, пострадавших — до 75 в результате взрыва на АЗС в Махачкале. Сообщает МЧС России.

«В результате происшествия пострадали 102 человека, из них 27 погибли», — сказали в МЧС. В ведомстве уточнили, что продолжается разбор завалов и поиск пострадавших под ними, работают кинологи.

По обновленным данным число пострадавших превысило 102 человека.

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