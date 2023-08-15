0
0
194
НОВОСТИ

Украина сформировала группу из 35 стран для бойкота ОИ в случае допуска РФ

09:05 15.08.2023 Источник: Lenta.ru

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности бойкотировать Олимпийские игры-2024 в случае участия в турнире россиян. Об этом он рассказал в Telegram.

«Сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, куда входят 35 государств. Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если Россия и Белоруссия будут допущены к участию в соревнованиях», — заявил он, отметив решительный настрой Украины.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 15.08.2023
Казахстан может снизить прогноз добычи нефти из-за аварии на МАЭК
0
13
10:20 15.08.2023
Экстренные службы помогли избежать детонации уцелевших резервуаров с топливом в Дагестане
0
52
10:07 15.08.2023
Сбер запустил новую линейку устройств умного дома на полностью отечественной платформе
0
73
10:05 15.08.2023
Губернатор Ростовской области объяснил громкие звуки в районе Миллерово
0
83
10:00 15.08.2023
Трамп стал обвиняемым в четырех уголовных делах
0
94
09:32 15.08.2023
Власти Днепра, Львова и Луцка подтвердили информацию о взрывах
0
158
09:20 15.08.2023
В Эквадоре застрелили еще одного политика
0
144
09:00 15.08.2023
Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 27
0
186
23:25 14.08.2023
В Махачкале на автозаправке произошел взрыв. Пять человек погибли
0
635
20:50 14.08.2023
Маск и Рамасвами отметили, что США дают деньги Украине, а жители Гавайев остаются без жилья
0
716

Возврат к списку