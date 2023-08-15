Украина сформировала группу из 35 стран для бойкота ОИ в случае допуска РФ
09:05 15.08.2023 Источник: Lenta.ru
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности бойкотировать Олимпийские игры-2024 в случае участия в турнире россиян. Об этом он рассказал в Telegram.
«Сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, куда входят 35 государств. Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если Россия и Белоруссия будут допущены к участию в соревнованиях», — заявил он, отметив решительный настрой Украины. Lenta.Ru
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