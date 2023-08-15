В Эквадоре застрелили еще одного политика
09:20 15.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестные застрелили члена эквадорского оппозиционного движения "Гражданская революция" Педро Брионеса в провинции Эсмеральдас. Об этом сообщила кандидат в президенты от этой политической силы Луиса Гонсалес.
"Эквадор переживает самый кровавый период в своей истории. <...> Выражаю солидарность семье товарища Педро Брионеса, ставшего жертвой волны насилия", - написала она в соцсети X (ранее Twitter). Политик обвинила действующее правительство в ухудшении ситуации в сфере безопасности в Эквадоре.
Как сообщает газета Expreso, по предварительным данным, Брионеса убили члены банды, вымогавшей у него деньги. Полиция проверяет, не получал ли политик угроз по другим причинам.
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