В Эквадоре застрелили еще одного политика

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные застрелили члена эквадорского оппозиционного движения "Гражданская революция" Педро Брионеса в провинции Эсмеральдас. Об этом сообщила кандидат в президенты от этой политической силы Луиса Гонсалес.

"Эквадор переживает самый кровавый период в своей истории. <...> Выражаю солидарность семье товарища Педро Брионеса, ставшего жертвой волны насилия", - написала она в соцсети X (ранее Twitter). Политик обвинила действующее правительство в ухудшении ситуации в сфере безопасности в Эквадоре.

Как сообщает газета Expreso, по предварительным данным, Брионеса убили члены банды, вымогавшей у него деньги. Полиция проверяет, не получал ли политик угроз по другим причинам.