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Власти Днепра, Львова и Луцка подтвердили информацию о взрывах

09:32 15.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти трех украинских городов сообщили о взрывах. Соответствующие заявления в своих телеграм-каналах разместили мэр Львова Андрей Садовый, мэр Луцка Игорь Полищук и пресс-служба Днепропетровской областной военной администрации (ОВА).

Садовый не уточнил деталей. Полищук сообщил о повреждении промышленного предприятия в Луцке. В пресс-службе Днепропетровской ОВА заявили о повреждении предприятия в Днепре (ранее — Днепропетровск).

Ранее утром по всей Украине объявлялась воздушная тревога. СМИ также сообщали о взрывах в городе Хмельницком.

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