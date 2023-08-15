Трамп стал обвиняемым в четырех уголовных делах

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент США Дональд Трамп после выдвижения новых обвинений в понедельник является обвиняемым уже в четырех уголовных делах — в Нью-Йорке, Флориде, столичном округе Колумбия и Джорджии.

Новых обвинений против Трампа в ближайшее время не ожидается. Все расследования по уголовным делам, шедшие на протяжении последних лет в отношении Трампа, закончились выдвижением обвинений.

Сам Трамп ранее отмечал, что по трем первым делам ему грозит свыше 500 лет лишения свободы. Обвинения в Джорджии, фактически инкриминирующие экс-президенту создание преступной организации для оказания влияния на итоги выборов, могут стать наиболее серьезными и также предполагают десятки лет тюремного заключения. На данный момент начало процессов по существу по каждому из дел планируется на первую половину 2024 года, то есть за несколько месяцев до президентских выборов. Судебный процесс после начала рассмотрения дела по существу может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев.