Губернатор Ростовской области объяснил громкие звуки в районе Миллерово
10:05 15.08.2023 Источник: Lenta.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объяснил громкие звуки, которые были слышны утром 15 августа в районе Миллерово. Об этом он написал в Telegram.
Как пояснил Голубев, в ходе учебной тревоги охрана аэродрома отрабатывала из стрелкового оружия отражение атаки беспилотников с использованием учебной мишени. «Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам!» — добавил он. Lenta.Ru
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