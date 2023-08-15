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НОВОСТИ

Губернатор Ростовской области объяснил громкие звуки в районе Миллерово

10:05 15.08.2023 Источник: Lenta.ru

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объяснил громкие звуки, которые были слышны утром 15 августа в районе Миллерово. Об этом он написал в Telegram.

Как пояснил Голубев, в ходе учебной тревоги охрана аэродрома отрабатывала из стрелкового оружия отражение атаки беспилотников с использованием учебной мишени. «Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам!» — добавил он.  Lenta.Ru

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