Губернатор Ростовской области объяснил громкие звуки в районе Миллерово

10:05 Источник: Lenta.ru

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объяснил громкие звуки, которые были слышны утром 15 августа в районе Миллерово. Об этом он написал в Telegram.

Как пояснил Голубев, в ходе учебной тревоги охрана аэродрома отрабатывала из стрелкового оружия отражение атаки беспилотников с использованием учебной мишени. «Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам!» — добавил он. Lenta.Ru