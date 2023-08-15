Экстренные службы помогли избежать детонации уцелевших резервуаров с топливом в Дагестане

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия экстренных служб позволили спасти жизни многих людей после взрыва взрыва на автозаправочной станции в Махачкале, удалось избежать возгорания и детонации уцелевших от первого взрыва резервуаров с топливом, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

«Благодаря героическим действиям сотрудников экстренных служб были спасены жизни многих людей, удалось избежать возгорания и детонации уцелевших от первого взрыва резервуаров с топливом, что было бы чревато еще более тяжкими последствиями», — написал он в своем телеграм-канале.