Казахстан может снизить прогноз добычи нефти из-за аварии на МАЭК
10:32 15.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство энергетики Казахстана может снизить прогноз добычи нефти по итогам года из-за аварии на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и ремонтов на месторождениях. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
«Да, мы уже сократили наши плановые объемы по добыче нефти. На конец года, как вы знаете, мы где-то 90,5 млн тонн нефти должны были произвести. Это не только из-за аварии на МАЭК, в целом там достаточно большой объем был и плановых, и внеплановых ремонтов на месторождениях, были вопросы, связанные с дополнительными объемами ремонтов», — сказал Саткалиев, отвечая на вопрос ТАСС о возможном сокращении добычи нефти.
По его словам, сейчас из-за ограничений по поставкам электроэнергии снизилась суточная добыча нефти. «Примерно на 1,5 -2 млн тонн, возможно, мы до конца года будем снижать прогноз по объемам добычи нефти. Сейчас мы планируем, что [прогноз по добыче по итогам года составит] порядка 89,4 млн тонн нефти. Но посмотрим динамику, потому что ремонты продолжаются на месторождениях», — пояснил министр.
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