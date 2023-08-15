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НОВОСТИ

Банк России резко повысил ключевую ставку - до 12% годовых

10:45 15.08.2023 Источник: РБК

Совет директоров Банка России на внеплановом заседании повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых, следует из сообщения регулятора.

Это второе подряд ужесточение политики за последний месяц. На плановом заседании в июле ЦБ поднял ставку с 7,5 до 8,5% годовых, до этого она не менялась с сентября 2022 года. В последний раз ЦБ повышал ее в феврале 2022 года — тоже внепланово — с 9,5 до 20% годовых.  РБК

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