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Более 870 трофеев СВО, в том числе французский танк AMX-10RCR, представлено на «Армии»

11:05 15.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 870 образцов трофейного вооружения и военной техники, в том числе французский танк AMX-10RCR, представлено на выставке трофеев СВО на форуме «Армия-2023». Об этом сообщили в пресс-центре международного военно-технического форума.

«Участники и гости форума смогут посетить экспозицию трофейного вооружения и техники, захваченных в ходе проведения специальной военной операции. Сама экспозиция была сформирована в августе 2022 года и за год существования она собрала более 870 образцов вооружения и военной техники. <…> Особое внимание посетителей выставки вызовет сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, американский БТР М-113, шведская БМП CV90-40, французский колесный танк AMX-10RCR», — говорится в сообщении пресс-центра.

Большую часть экспонатов составляют вооружения и техники украинского военно-промышленного комплекса, включая модернизированный танк Т-72АМТ, бронетранспортеры БТР-3Е и БТР-4Е, бронемашины различного назначения и даже патрульные катера. На выставке продемонстрированы украинские бронированные машины «Варта», «Козак» и «Тритон», легкобронированный катер «Калкан-П» с бортовым номером BG-309, разработанный бывшим украинским заводом «Лиман» для нужд береговой охраны Украины. Большую часть западной трофейной техники на выставке составляют британские боевые машины: бронеавтомобили Husky и Mastiff, автомобиль АТ 105 Saxon. В описании к экспонатам указано, где и при каких обстоятельствах они были захвачены.

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