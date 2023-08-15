ВСУ за ночь потеряли на запорожском направлении 95 солдат, 6 танков и 4 БМП — Балицкий
11:32 15.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за ночь на запорожском направлении 95 военнослужащих, 6 танков иностранного производств и 4 БМП. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«Только за эту ночь потери противника на запорожском направлении в общей сложности составили 95 солдат, 6 иностранных танков и 4 БМП, 5 ударных БПЛА», — написал он в своем телеграм-канале.
НОВОСТИ
- 12:00 15.08.2023
- Кандидат в президенты США сообщил, сколько США потратили на Майдан
- 11:20 15.08.2023
- Большинство стран готовы отстаивать свой суверенитет, созидая контуры будущего — Путин
- 11:05 15.08.2023
- Более 870 трофеев СВО, в том числе французский танк AMX-10RCR, представлено на «Армии»
- 10:45 15.08.2023
- Банк России резко повысил ключевую ставку - до 12% годовых
- 10:32 15.08.2023
- Казахстан может снизить прогноз добычи нефти из-за аварии на МАЭК
- 10:20 15.08.2023
- Экстренные службы помогли избежать детонации уцелевших резервуаров с топливом в Дагестане
- 10:07 15.08.2023
- Сбер запустил новую линейку устройств умного дома на полностью отечественной платформе
- 10:05 15.08.2023
- Губернатор Ростовской области объяснил громкие звуки в районе Миллерово
- 10:00 15.08.2023
- Трамп стал обвиняемым в четырех уголовных делах
- 09:32 15.08.2023
- Власти Днепра, Львова и Луцка подтвердили информацию о взрывах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать