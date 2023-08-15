ВСУ за ночь потеряли на запорожском направлении 95 солдат, 6 танков и 4 БМП — Балицкий

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за ночь на запорожском направлении 95 военнослужащих, 6 танков иностранного производств и 4 БМП. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Только за эту ночь потери противника на запорожском направлении в общей сложности составили 95 солдат, 6 иностранных танков и 4 БМП, 5 ударных БПЛА», — написал он в своем телеграм-канале.