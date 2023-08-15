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Большинство стран готовы отстаивать свой суверенитет, созидая контуры будущего — Путин

11:20 15.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство стран готовы отстаивать свой суверенитет, всему мировому сообществу предстоит вместе созидать контуры будущего. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в своем видеообращении к участникам и гостям XI Московской конференции по международной безопасности.

«Мы видим, как последовательно идет формирование многополярного мира. Большинство государств готово отстаивать свой суверенитет и национальные интересы, традиции, культуру и уклад жизни», — сказал он.

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