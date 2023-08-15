Кандидат в президенты США сообщил, сколько США потратили на Майдан
12:00 15.08.2023 Источник: Lenta.ru
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что Вашингтон финансировал протесты на Майдане в 2013-2014 годах. Об этом он сказал в ходе беседы с телеведущим Такером Карлсоном, которая опубликована в соцсети X (бывший Twitter).
«Нам не говорили, что мы финансируем эти протесты, газеты, наше правительство никогда нам не говорили», — сказал Кеннеди-младший. По его словам, агентство США по международному развитию, которое «является прикрытием ЦРУ», вложило в них пять миллиардов долларов. Политик напомнил, что позже эти протесты привели к государственному перевороту.
Кроме того, за месяц до свержения правительства на Украине занимавшая тогда пост помощника госсекретаря США Виктория Нуланд провела секретный разговор с послом США, добавил Кеннеди-младший. Он отметил, что именно Нуланд составляла «новый кабинет министров Украины». Lenta.Ru
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