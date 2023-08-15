США стоят за кибератакой на центр мониторинга землетрясений КНР - Global Times
12:05 15.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вредоносное программное обеспечение (ПО), обнаруженное в системе недавно подвергшегося кибератаке Центра сейсмического контроля в Ухане, имеет характерные черты разработок американских спецслужб. С таким утверждением выступила китайская газета Global Times.
Как отмечает издание со ссылкой на ведущего инженера Национального центра реагирования на чрезвычайные ситуации с компьютерными вирусами (CVERC) Ду Чжэньхуа, китайские специалисты «обнаружили в системах сложное вредоносное ПО, характерные черты которого соответствуют программам, используемым спецслужбами США». Команда CVERC полагает, что вирус «был запущен с целью кражи данных мониторинга землетрясений» и явно имел «разведывательный характер». Кроме того, он «мог повредить программу наблюдения за сейсмической активностью, нарушив передачу информации», что могло привести к «серьезным жертвам и материальным потерям».
Как отмечает издание, КНР «постоянно подвергается кибератакам». Иностранные государства «используют разведывательные сети и специализированное ПО чтобы получить различную информацию для оценки действий Китая в глобальной и внутренней политике». Особенно активно сбором подобной информации занимаются спецслужбы США, которые осуществляют кибератаки не только против государственных учреждений, но и против конкретных лиц, утверждает издание.
Ранее департамент по чрезвычайным ситуациям Уханя проинформировал, что находящиеся за пределами Китая хакеры атаковали местный центр мониторинга землетрясений, после чего китайские власти официально осудили атаку и начали расследование происшествия. 14 июля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что китайские госорганы «практически ежедневно» подвергаются атакам хакеров, «преимущественно из США».
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