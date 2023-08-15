Ненефтегазовые доходы РФ за I полугодие выросли на 7% — глава ФНС
12:20 15.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем ненефтегазовых доходов бюджета увеличился за первое полугодие 2023 года на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
«У нас очень неплохо себя чувствуют ненефтегазовые доходы. Это плюс 7%, в целом рост составил 1 триллион рублей. У нас растет налог на добавленную стоимость — 12%, налог на прибыль — 5%, растет НДФЛ, страховые взносы, если говорить о внебюджетной системе, — это рост более 11%», — сказал Егоров.
НОВОСТИ
- 13:32 15.08.2023
- Рубль перешел к снижению
- 13:20 15.08.2023
- Запад активно готовится к прямому военному столкновению — глава Минобороны Белоруссии
- 13:05 15.08.2023
- Житель Крыма задержан за передачу Киеву данных о перевозке грузов в зону СВО
- 13:00 15.08.2023
- Продажи коньяка в России за 7 месяцев выросли на 10,4%, шампанского — на 8,7%
- 12:32 15.08.2023
- Военный ресурс Украины почти исчерпан — Шойгу
- 12:05 15.08.2023
- США стоят за кибератакой на центр мониторинга землетрясений КНР - Global Times
- 12:00 15.08.2023
- Кандидат в президенты США сообщил, сколько США потратили на Майдан
- 11:32 15.08.2023
- ВСУ за ночь потеряли на запорожском направлении 95 солдат, 6 танков и 4 БМП — Балицкий
- 11:20 15.08.2023
- Большинство стран готовы отстаивать свой суверенитет, созидая контуры будущего — Путин
- 11:05 15.08.2023
- Более 870 трофеев СВО, в том числе французский танк AMX-10RCR, представлено на «Армии»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать