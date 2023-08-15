Ненефтегазовые доходы РФ за I полугодие выросли на 7% — глава ФНС

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем ненефтегазовых доходов бюджета увеличился за первое полугодие 2023 года на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«У нас очень неплохо себя чувствуют ненефтегазовые доходы. Это плюс 7%, в целом рост составил 1 триллион рублей. У нас растет налог на добавленную стоимость — 12%, налог на прибыль — 5%, растет НДФЛ, страховые взносы, если говорить о внебюджетной системе, — это рост более 11%», — сказал Егоров.