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НОВОСТИ

Военный ресурс Украины почти исчерпан — Шойгу

12:32 15.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запасы военного ресурса у Киева практически исчерпан — несмотря на всестороннюю помощь стран Запада, Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удается добиться результатов. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

«Несмотря на всестороннюю помощь Запада, ВСУ не удается добиться результатов. Пример тому — разрекламированное стратегическое контрнаступление <…> Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан», — сказал он.

По его словам, США под лозунгом поддержки Киева «зачищают военные арсеналы партнеров в мире», а, по сути, расчищают рынок для продукции собственного оборонно-промышленного комплекса. Шойгу добавил, что за новое вооружение партнерам придется согласиться на ограничение суверенитета в сфере безопасности. «Примером может служить Европа, где оборонная политика полностью подчинена интересам Вашингтона», — сказал министр.

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