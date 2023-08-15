Продажи коньяка в России за 7 месяцев выросли на 10,4%, шампанского — на 8,7%

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Розничные продажи коньяка в России в январе — июле 2023 года выросли на 10,4% по сравнению с годом ранее — до 7,5 млн дал, игристых вин — на 8,7%, до 10,5 млн дал, следует из данных Росалкогольрегулирования.

В целом продажи алкогольной продукции в России в январе–июле выросли на 4% — до 126,9 млн дал. Продажи спиртных напитков с крепостью выше 9% выросли на 2,9% — до 65 млн дал, в том числе ликеро-водочных изделий с крепостью свыше 25% — на 27,9%, до 7,6 млн дал. Продажи водки не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 43 млн дал. Продажи ликеро-водочных изделий с крепостью до 25% снизились на 88,7% — до 153,6 тыс. дал.

По данным службы, розничные продажи слабоалкогольных напитков с января по июль выросли на 17,6% — до 9,9 млн дал. Продажи ликерных вин выросли на 97,3% год к году — до 689,4 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом — на 30,6%, до 966 тыс. дал, плодовой алкогольной продукции — на 17,4%, до 7,1 млн дал, виноградных вин — на 5%, до 32,2 млн дал. В то же время продажи виноградосодержащих напитков без этилового спирта снизились на 80,2% — до 538,1 тыс. дал.