Житель Крыма задержан за передачу Киеву данных о перевозке грузов в зону СВО

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала жителя Крыма, передававшего по заданию украинских спецслужб данные о перевозке грузов в зону СВО. Задержанный выдал схрон, где находилось самодельное взрывное устройство, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Пресечена деятельность сторонника украинской националистической идеологии, гражданина России 1965 года рождения, который по заданию спецслужб Украины передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов, следующих через территорию Крыма в зону проведения специальной военной операции», — сообщили в ЦОС.