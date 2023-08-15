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Запад активно готовится к прямому военному столкновению — глава Минобороны Белоруссии

13:20 15.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад активно инвестирует в оружие, готовясь к непосредственному военному столкновению. Уверенность в этом выразил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.

«На Западе идут интенсивные военные приготовления, в это вкладываются огромные деньги. Надо понимать, что в капиталистическом мире замораживать свои активы в оружие и раздутую армию просто так никто не будет, — сказал он. — Поэтому вывод можно сделать однозначный: возможность прямого военного столкновения с НАТО в будущем становится весьма очевидной».

По словам Хренина, сегодня «все маски сброшены», истинные планы Запада уже звучат из уст должностных лиц высокого ранга.

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