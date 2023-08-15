Рубль перешел к снижению

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже возобновил снижение к доллару, евро и юаню после роста на фоне решения Банка России повысить ключевую ставку до 12% годовых, свидетельствуют данные торговой площадки.

В момент публикации решения ЦБ в 10:30 мск доллар снижался до 2,25% и находился на уровне 95,47 руб., евро торговался на уровне 104,29 руб. (-2,58%). Юань находился на отметке 13,06 руб. (-2,46%).

Согласно данным на 10:58 мск, доллар снижался до 1,38% и находился на уровне 99,01 руб., евро торговался на уровне 108,21 руб. (-1,08%). Юань находился на отметке 13,53 руб. (-1,05%). К 11:45 мск курс доллара на Московской бирже перешел к росту и находился на отметке 98,22 руб. (+0,56%), евро рос на 0,35%, до 107,42 руб. В то же время юань прибавлял 0,2%, поднимаясь до отметки 13,418 руб.