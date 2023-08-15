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Силы РФ уничтожили в Херсонской области гаубицу М777 и потопили четыре лодки ВСУ

14:00 15.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы уничтожили в Херсонской области гаубицу М777 с боекомплектом и потопили четыре лодки украинской армии с 20 военнослужащими ВСУ. Об этом сообщили журналистам в экстренных службах региона.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск „Днепр“ на херсонском направлении уничтожены 4 лодки и 20 боевиков ВСУ, гаубица М777 с боекомплектом, потери: 4 боевика ВСУ погибли, 3 получили ранения различной степени тяжести», — сказал представитель экстренных служб.

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