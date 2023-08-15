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Поборники «Радио Свобода» на Западе докатились до запрета спутниковых тарелок — Нарышкин

14:12 15.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создатели и поборники «Радио Свобода» (признано в РФ СМИ-иноагентом) на Западе докатились до запрета декодеров и спутниковых тарелок для пресечения распространения точек зрения, «подрывающих господствующий нарратив». Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на XI Московской конференции по международной безопасности.

«У себя дома американцы и европейцы жестко пресекают распространение любых альтернативных точек зрения, подрывающих господствующий нарратив. Отключают и ставят под санкции не только имеющие масштабную аудиторию информационные агентства RT и Sputnik, но даже небольшие медиаресурсы, противостоящие лживому западному официозу. В ряде наиболее оголтелых русофобских стран уже введена ответственность за просмотр объявленного незаконным контента, — сказал он. — Иными словами, создатели и поборники „Радио Свобода“ докатились до запрета и декодеров, и спутниковых тарелок».

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