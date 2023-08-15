В Великобритании задержали трех граждан Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу РФ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое граждан Болгарии были задержаны в Великобритании в феврале по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

По мнению Лондона, 45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова, проживавшие в Великобритании, якобы работали на российские спецслужбы. В настоящее время они остаются под стражей.