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В Великобритании задержали трех граждан Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу РФ

15:00 15.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое граждан Болгарии были задержаны в Великобритании в феврале по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

По мнению Лондона, 45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова, проживавшие в Великобритании, якобы работали на российские спецслужбы. В настоящее время они остаются под стражей.

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