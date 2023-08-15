Украинская ДРГ пыталась прорваться в Брянскую область

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась проникнуть на территорию Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«В данный момент Вооруженными силами Российской Федерации, а также ПУ ФСБ России по Брянской области в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации. Спасибо нашим защитникам», — сообщил глава региона.