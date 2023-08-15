Сети 5G развернут в больших городах РФ к 2035 году
15:12 15.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сети 5G к 2035 году должны быть развернуты на отечественном оборудовании во всех городах России с населением от 100 тыс. человек, также к этому же сроку должна начаться коммерческая эксплуатация сетей 6G. Эти цели поставлены в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года, текст которой есть в распоряжении ТАСС.
«Второй этап реализации стратегии (2031–2035 годы) включает: развертывание сетей 5G на отечественном оборудовании во всех городах с населением от 100 тыс. человек, с возможностью создания выделенных сегментов сети для безопасного и надежного взаимодействия объектов критических инфраструктур и служб безопасности; начало коммерческой эксплуатации сетей 6G», — сообщается в документе.
Использование технологии мобильной связи третьего поколения (3G) планируется завершить в период 2023–2030 годов с высвобождением радиочастотного спектра для современных технологий.
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