Сети 5G развернут в больших городах РФ к 2035 году

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сети 5G к 2035 году должны быть развернуты на отечественном оборудовании во всех городах России с населением от 100 тыс. человек, также к этому же сроку должна начаться коммерческая эксплуатация сетей 6G. Эти цели поставлены в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года, текст которой есть в распоряжении ТАСС.

«Второй этап реализации стратегии (2031–2035 годы) включает: развертывание сетей 5G на отечественном оборудовании во всех городах с населением от 100 тыс. человек, с возможностью создания выделенных сегментов сети для безопасного и надежного взаимодействия объектов критических инфраструктур и служб безопасности; начало коммерческой эксплуатации сетей 6G», — сообщается в документе.

Использование технологии мобильной связи третьего поколения (3G) планируется завершить в период 2023–2030 годов с высвобождением радиочастотного спектра для современных технологий.