Природный пожар площадью 2 га тушат на самом большом острове на Волге

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трава горит на площади 2 га на территории самого большого острова на реке Волге — Сарпинском — в Волгограде. Для ликвидации возгорания задействован в том числе пожарный катер, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

«Трава [горит на острове Сарпинском]. Угрозы домам нет. <…> На месте пожарный катер КС-110», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 10:40 15 августа. В настоящее время площадь возгорания составляет 2 гектара.

Остров Сарпинский площадью 112,72 кв. км расположен напротив самого отдаленного от центра Волгограда Кировского района, он является самым крупным на реке Волге, входит в Волго-Ахтубинскую пойму. На острове постоянно проживают около 1 тыс. человек, летом население увеличивается до 6 тыс. за счет дачников.