ЦБ РФ допускает дополнительное повышение ключевой ставки
16:00 15.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России допускает дополнительное повышение ключевой ставки в случае усиления проинфляционных рисков, сообщила пресс-служба регулятора.
«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 году. И в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки», — сообщил регулятор.
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