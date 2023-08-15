В России с 1 сентября будет повышена экспортная пошлина на нефть
16:12 15.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 сентября 2023 года будет повышена на $4,5, до $21,4 за тонну, сообщается в телеграм-канале Минфина РФ.
«Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 сентября 2023 года повысится на $4,5 и составит $21,4 за тонну», — говорится в сообщении.
По данным министерства, средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июля по 14 августа 2023 года составила $70,33 за баррель, или $513,4 за тонну.
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