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В США задержан подросток, планировавший теракт

16:32 15.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали 17-летнего подростка в штате Филадельфия, обвиняемого в планировании теракта на территории США. Об этом сообщила местная прокуратура.

«Работа оперативной группы ФБР по борьбе с терроризмом предотвратила возможную террористическую атаку во имя извращенной идеологии, которая никоим образом не отражает убеждения подавляющего большинства верующих, в том числе мусульман», — заявил окружной прокурор Ларри Краснер.

Несовершеннолетний был взят под стражу 11 августа сотрудниками ФБР. Его обвинили в хранении самодельных взрывных устройств, преступном сговоре, поджоге, попытке совершить преступление, в ходе которого могла бы произойти трагедия.

8 августа пограничная служба США предоставила записи, свидетельствующие о 14 международных поставках военного и тактического снаряжения на адрес подростка. По данным прокуратуры, подросток контактировал через социальные сети с террористической группировкой, связанной с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ). ФБР продолжает расследование инцидента.

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