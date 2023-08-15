В США задержан подросток, планировавший теракт
16:32 15.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали 17-летнего подростка в штате Филадельфия, обвиняемого в планировании теракта на территории США. Об этом сообщила местная прокуратура.
«Работа оперативной группы ФБР по борьбе с терроризмом предотвратила возможную террористическую атаку во имя извращенной идеологии, которая никоим образом не отражает убеждения подавляющего большинства верующих, в том числе мусульман», — заявил окружной прокурор Ларри Краснер.
Несовершеннолетний был взят под стражу 11 августа сотрудниками ФБР. Его обвинили в хранении самодельных взрывных устройств, преступном сговоре, поджоге, попытке совершить преступление, в ходе которого могла бы произойти трагедия.
8 августа пограничная служба США предоставила записи, свидетельствующие о 14 международных поставках военного и тактического снаряжения на адрес подростка. По данным прокуратуры, подросток контактировал через социальные сети с террористической группировкой, связанной с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ). ФБР продолжает расследование инцидента.
НОВОСТИ
- 14:32 15.08.2023
- Украинская ДРГ пыталась прорваться в Брянскую область
- 13:20 15.08.2023
- Запад активно готовится к прямому военному столкновению — глава Минобороны Белоруссии
- 12:32 15.08.2023
- Военный ресурс Украины почти исчерпан — Шойгу
- 11:32 15.08.2023
- ВСУ за ночь потеряли на запорожском направлении 95 солдат, 6 танков и 4 БМП — Балицкий
- 11:05 15.08.2023
- Более 870 трофеев СВО, в том числе французский танк AMX-10RCR, представлено на «Армии»
- 09:32 15.08.2023
- Власти Днепра, Львова и Луцка подтвердили информацию о взрывах
- 19:25 14.08.2023
- Один из районов Курской области обстреливается со стороны Украины целый день - губернатор
- 17:00 14.08.2023
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по местам производства безэкипажных катеров ВСУ
- 16:12 14.08.2023
- Сотрудничество между армиями Китая и РФ нацелено на защиту справедливости в мире — МО КНР
- 15:12 14.08.2023
- Средства ПВО РФ сбили беспилотники над Белгородской областью
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать