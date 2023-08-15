США развернули в АТР 400 тыс. военных, до 1 тыс. самолетов, 130 кораблей — глава ГРУ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) развернули крупнейшую группировку в 400 тыс. военных, около 1 тыс. самолетов, 130 кораблей. Об этом заявил начальник Главного управления (ГУ, ранее — Главное разведывательное управление, ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

«Для продавливания своих интересов в АТР США развернули в регионе крупнейшую группировку, которая насчитывает 400 тыс. военнослужащих, до 1 тыс. боевых самолетов, 130 кораблей, в том числе 8 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами и 6 авианосцев, что составляет 60% общей численности ВС США на передовых ТВД (театрах военных действий — прим. ТАСС)», — сказал Костюков на XI Московской конференции по международной безопасности.

Для сравнения, добавил Костюков, в Европе США разместили всего 100 тыс. военных.