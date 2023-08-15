Минобороны впервые сообщило о перехвате ракет большой дальности SCALP-EG
17:12 15.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство обороны РФ впервые сообщило о перехвате ракет большой дальности SCALP-EG в зоне спецоперации.
«Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG производства Франции и два реактивных снаряда системы залпового огня „Ураган“, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также, по его словам, средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лисичанск, Сватово Луганской Народной Республики, Волноваха, Горловка, Макеевка Донецкой Народной Республики и Токмак Запорожской области.
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