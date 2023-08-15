Около 70% жителей ФРГ считают, что государство не справляется с обязанностями — опрос

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 70% жителей Германии считают, что государство не способно выполнять свои задачи, таким образом, доверие граждан к дееспособности государства упало до нового минимума. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования службы Forsa («Форса»), проведенного по заказу второй по величине ассоциации госслужащих в Германии DBB.

Опрос проводился в июне в формате онлайн. В нем приняли участие 2 008 человек старше 14 лет.

По его данным, 69% респондентов полагают, что государство не справляется со своими обязанностями. Год назад этот показатель составлял 66%. Лишь 27% опрошенных высказали противоположную точку зрения. В прошлом году таких было 29%.

Как выяснили социологи, государственная система перегружена, прежде всего, вызовами, связанными с политикой предоставления убежища и приема беженцев, политикой в области образования, а также климатической политикой. «Таким образом, доверие граждан к способности своего государства действовать упало до нового минимума. Это вызывает тревогу», — прокомментировал результаты глава DBB Ульрих Зильбербах.

С точки зрения опрошенных, важнейшими задачами государства в 2023 году являются поддержание социальной справедливости, улучшение инфраструктуры и защита климата.