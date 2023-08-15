0
0
125
НОВОСТИ

Вся Бразилия осталась без электричества в результате масштабного сбоя

18:25 15.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство энергетики и горнорудной промышленности Бразилии сообщило о масштабном сбое в работе энергосистемы, оставившем без света население страны во вторник утром.

Как уточняют в ведомстве, «в результате инцидента в сети передачи национального оператора энергосистемы прекращена подача 16 тыс. мегаватт электроэнергии». Впоследствии энергоснабжение было частично восстановлено за счет перераспределения 6 тыс. мегаватт. Полностью возобновлена подача энергии на юге и юго-востоке страны, а также в большинстве восточных и центральных районов. По данным телеканала CNN Brasil, объем подачи электроэнергии упал на 83% в северном регионе страны, куда входят семь штатов, почти вдвое на северо-востоке, где расположены девять штатов, и почти на 20% в четырех юго-восточных штатах.

Создана правительственная комиссия по расследованию инцидента.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:23 15.08.2023
Собянин: Москва – мировой лидер по числу проектов улучшения городской среды
0
44
19:05 15.08.2023
Документ, который утверждает форму и порядок выдачи справки о смене пола, признан утратившим силу
0
88
18:01 15.08.2023
Сергей Собянин встретился со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе
0
172
17:40 15.08.2023
Около 70% жителей ФРГ считают, что государство не справляется с обязанностями — опрос
0
206
17:12 15.08.2023
Минобороны впервые сообщило о перехвате ракет большой дальности SCALP-EG
0
276
17:00 15.08.2023
США развернули в АТР 400 тыс. военных, до 1 тыс. самолетов, 130 кораблей — глава ГРУ
0
281
16:32 15.08.2023
В США задержан подросток, планировавший теракт
0
255
16:12 15.08.2023
В России с 1 сентября будет повышена экспортная пошлина на нефть
0
300
16:00 15.08.2023
ЦБ РФ допускает дополнительное повышение ключевой ставки
0
323
15:32 15.08.2023
Природный пожар площадью 2 га тушат на самом большом острове на Волге
0
322

Возврат к списку