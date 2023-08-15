Вся Бразилия осталась без электричества в результате масштабного сбоя

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство энергетики и горнорудной промышленности Бразилии сообщило о масштабном сбое в работе энергосистемы, оставившем без света население страны во вторник утром.

Как уточняют в ведомстве, «в результате инцидента в сети передачи национального оператора энергосистемы прекращена подача 16 тыс. мегаватт электроэнергии». Впоследствии энергоснабжение было частично восстановлено за счет перераспределения 6 тыс. мегаватт. Полностью возобновлена подача энергии на юге и юго-востоке страны, а также в большинстве восточных и центральных районов. По данным телеканала CNN Brasil, объем подачи электроэнергии упал на 83% в северном регионе страны, куда входят семь штатов, почти вдвое на северо-востоке, где расположены девять штатов, и почти на 20% в четырех юго-восточных штатах.

Создана правительственная комиссия по расследованию инцидента.