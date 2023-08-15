0
0
57
НОВОСТИ

Документ, который утверждает форму и порядок выдачи справки о смене пола, признан утратившим силу

19:05 15.08.2023 Источник: Интерфакс

Минздрав России признал утратившим силу документ, который утверждает форму и порядок выдачи медорганизацией справки о смене пола; такой приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2017 г. № 850н "Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола", - говорится в документе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:23 15.08.2023
Собянин: Москва – мировой лидер по числу проектов улучшения городской среды
0
44
18:25 15.08.2023
Вся Бразилия осталась без электричества в результате масштабного сбоя
0
142
18:01 15.08.2023
Сергей Собянин встретился со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе
0
172
17:40 15.08.2023
Около 70% жителей ФРГ считают, что государство не справляется с обязанностями — опрос
0
206
17:12 15.08.2023
Минобороны впервые сообщило о перехвате ракет большой дальности SCALP-EG
0
276
17:00 15.08.2023
США развернули в АТР 400 тыс. военных, до 1 тыс. самолетов, 130 кораблей — глава ГРУ
0
281
16:32 15.08.2023
В США задержан подросток, планировавший теракт
0
255
16:12 15.08.2023
В России с 1 сентября будет повышена экспортная пошлина на нефть
0
300
16:00 15.08.2023
ЦБ РФ допускает дополнительное повышение ключевой ставки
0
323
15:32 15.08.2023
Природный пожар площадью 2 га тушат на самом большом острове на Волге
0
322

Возврат к списку