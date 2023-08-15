Документ, который утверждает форму и порядок выдачи справки о смене пола, признан утратившим силу
19:05 15.08.2023 Источник: Интерфакс
Минздрав России признал утратившим силу документ, который утверждает форму и порядок выдачи медорганизацией справки о смене пола; такой приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2017 г. № 850н "Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола", - говорится в документе.
НОВОСТИ
- 19:23 15.08.2023
- Собянин: Москва – мировой лидер по числу проектов улучшения городской среды
- 18:25 15.08.2023
- Вся Бразилия осталась без электричества в результате масштабного сбоя
- 18:01 15.08.2023
- Сергей Собянин встретился со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе
- 17:40 15.08.2023
- Около 70% жителей ФРГ считают, что государство не справляется с обязанностями — опрос
- 17:12 15.08.2023
- Минобороны впервые сообщило о перехвате ракет большой дальности SCALP-EG
- 17:00 15.08.2023
- США развернули в АТР 400 тыс. военных, до 1 тыс. самолетов, 130 кораблей — глава ГРУ
- 16:32 15.08.2023
- В США задержан подросток, планировавший теракт
- 16:12 15.08.2023
- В России с 1 сентября будет повышена экспортная пошлина на нефть
- 16:00 15.08.2023
- ЦБ РФ допускает дополнительное повышение ключевой ставки
- 15:32 15.08.2023
- Природный пожар площадью 2 га тушат на самом большом острове на Волге
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать