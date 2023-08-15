Документ, который утверждает форму и порядок выдачи справки о смене пола, признан утратившим силу

19:05 Источник: Интерфакс

Минздрав России признал утратившим силу документ, который утверждает форму и порядок выдачи медорганизацией справки о смене пола; такой приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2017 г. № 850н "Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола", - говорится в документе.