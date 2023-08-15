Венгрия собирается отложить выплату процентов по кредиту РФ на строительство АЭС «Пакш-2» - СМИ

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия отложит выплату процентов России по финансированию АЭС «Пакш-2». Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление венгерского правительства.

По его информации, Венгрия отложит выплату процентов России по финансированию «Пакш-2», и выплаты будут происходить в евро.

Межправительственное соглашение о предоставлении Венгрии государственного кредита для финансирования строительства блоков № 5 и № 6 атомной электростанции «Пакш» (АЭС «Пакш-2») было подписано 28 марта 2014 года. Россия по этому соглашению предоставляет Венгрии кредит в сумме до 10 млрд. евро, который должен быть использован для финансирования 80% стоимости строительства АЭС.