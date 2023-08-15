Госдеп США выразил озабоченность продолжением сближения Китая и России
21:55 15.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы озабочены продолжающимся сближением КНР с Россией, — отметил он. — Мы продолжаем уделять этому пристальное внимание». Как напомнил Пател, США ранее «ясно давали понять КНР», что предоставление военной помощи России и содействие ей в «систематическом обходе санкций» якобы «повлекут серьезные последствия» для Пекина. Представитель Госдепартамента так прокомментировал, в частности, проведение совместного морского патрулирования с участием российских и китайских боевых кораблей в Тихом океане.
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