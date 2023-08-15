Депутат Бундестага: На соцзащиту денег нет — зато есть на бесконечные поставки оружия на Украину…

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат германского парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт выступила против решения властей ФРГ о сокращении бюджета на социальную сферу в то время, как руководство республики изыскивает все новые средства на финансирование поставок оружия на Украину.

Политик сослалась на высказывания министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, который обосновывал сокращение социальных статей бюджета на будущий год, таких как образование, пенсии и здравоохранение, тем, что «государство не может поощрять и субсидировать все подряд». «На соцзащиту денег нет — зато есть на бесконечные поставки оружия на Украину: 5 млрд евро запланированы [министром Линднером] в бюджете страны ежегодно до 2027 года как „помощь для поддержания духа“ украинских военных», — заявила Вагенкнехт на своей странице в соцсети.