Средства ПВО РФ уничтожили три украинских беспилотника над Калужской областью

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев предпринял попытку атаковать объекты в Калужской области тремя беспилотниками, они уничтожены российскими средствами ПВО. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Сегодня около 05:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области. Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что в результате пострадавших и разрушений нет.